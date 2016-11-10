Двух полицейских подстрелили в США
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. В двух полицейских стреляли в западной Пенсильвании в США, идет поиск виновника, передает УНН со ссылкой на Assosiated Press.
Стрельба произошла около 4 часов утра в четверг в Кенонсбурзи северо-западнее Питтсбурга.
Местные власти сообщили, что два офицера были подстрелены , но они не знают об их состоянии. Их имена также не были названы.
Один офицер был доставлен в больницу в Кенонсбурзи, а другой - в больницу в Питтсбурге.
Чиновники не предоставили данных, что стало причиной стрельбы.