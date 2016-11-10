Двох поліцейських підстрелили у США
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. У двох поліцейських стріляли в західній Пенсільванії у США, йде пошук винуватця, передає УНН з посиланням на Assosiated Press.
Стрілянина сталася близько 4 години ранку в четвер у Кенонсбурзі на північний захід від Піттсбурга.
Місцева влада повідомила, що два офіцера були підстрелені, але він не знає про їх стан. Їх імена також не були названі.
Один офіцер був доставлений в лікарню в Кенонсбурзі, а інший -у лікарню в Піттсбурзі.
Чиновники не надали даних, що стало причиною стрілянини.