Два грузовика столкнулись в Кировоградской области

От удара водитель автомобиля DAF отбросило в кювет, второй автомобиль перевернулся, его водитель говорит, что не заметил фуру.

Обошлось без пострадавших. Mercedes от удара перекрыл проезжую часть дороги, но сейчас автомобили растащили, путь уже свободен.