Два грузовика столкнулись в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 10 ноября. УНН. Сегодня около 7:15, по предварительным данным, на автодороге Кропивницкий Новая Прага-Александрия (недалеко с.Медерово) у автомобиля DAF с прицепом-бочкой, перевозившим масло, из-за технической неисправности возникла задержка в движении, он остановился, съехал на обочину дороги и начал ремонтировать скат. В этот момент в него врезался грузовой автомобиль Mercedes с грузом 5 тонн. Об этом корреспонденту УНН сообщили в информационном отделе управления превентивной деятельности ГУ Национальной полиции в Кировоградской области.
От удара водитель автомобиля DAF отбросило в кювет, второй автомобиль перевернулся, его водитель говорит, что не заметил фуру.
Обошлось без пострадавших. Mercedes от удара перекрыл проезжую часть дороги, но сейчас автомобили растащили, путь уже свободен.