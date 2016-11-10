Дві вантажівки зіткнулися в Кіровоградській області
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 10 листопада. УНН. Сьогодні близько 7:15, за попередніми даними, на автошляху Кропивницький-Нова Прага-Олександрія (неподалік с.Медерово) у автомобіля DAF з причепом-бочкою, що перевозив олію, через технічну несправність виникла затримка в русі, він зупинився, з’їхав на узбіччя дороги і почав ремонтувати скат. В цей момент в нього врізався вантажний автомобіль Mercedes з вантажем 5 тонн. Про це кореспонденту УНН повідомили в інформаційному відділі управління превентивної діяльності ГУ Національної поліції в Кіровоградській області.
Від удару водія автомобіля DAF відкинуло в кювет, другий автомобіль перекинувся, його водій каже, що не помітив фуру.
Обійшлося без постраждалих. Mercedes від удару перекрив проїзджу частину дороги, але зараз автомобілі розтягли, наразі шлях вільний.