Дві вантажівки зіткнулися в Кіровоградській області

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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 21827 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 43663 перегляди

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2 квітня, 17:00 • 66883 перегляди

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2 квітня, 10:51 • 137456 перегляди

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2 квітня, 10:44 • 200633 перегляди

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2 квітня, 09:04 • 190995 перегляди

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2 квітня, 07:52 • 211646 перегляди

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2 квітня, 07:07 • 196906 перегляди

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 10 листопада. УНН. Сьогодні близько 7:15, за попередніми даними, на автошляху Кропивницький-Нова Прага-Олександрія (неподалік с.Медерово) у автомобіля DAF з причепом-бочкою, що перевозив олію, через технічну несправність виникла затримка в русі, він зупинився, з’їхав на узбіччя дороги і почав ремонтувати скат. В цей момент в нього врізався вантажний автомобіль Mercedes з вантажем 5 тонн. Про це кореспонденту УНН повідомили в інформаційному відділі управління превентивної діяльності ГУ Національної поліції в Кіровоградській області.

Від удару водія автомобіля DAF відкинуло в кювет, другий автомобіль перекинувся, його водій каже, що не помітив фуру.

Обійшлося без постраждалих. Mercedes від удару перекрив проїзджу частину дороги, але зараз автомобілі розтягли, наразі шлях вільний.

Українські Національні Новини

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