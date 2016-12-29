Два человека погибли при пожаре в Донецкой области

Вчера, 28 декабря в 18:01 на телефон спасателей поступило сообщение о пожаре по адресу: Донецкая область, г. Константиновка, ул. Трудовая.

По прибытию к месту пожара было установлено, что горение происходит в одноэтажном жилом доме, огнем охвачена кровля здания, внутри наблюдается плотное задымление. Во время разведки и тушения пожара в 18:30 в одной из комнат пожарные обнаружили тела двух погибших людей 1961 и 1985 рождения.

Причина возникновения пожара устанавливается специалистами.