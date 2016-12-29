Дві людини загинуло під час пожежі на Донеччині

Вчора, 28 грудня о 18:01 на телефон рятувальників надійшло повідомлення про пожежу за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Трудова.

По прибуттю до місця пожежі було з’ясовано, що горіння відбувається в одноповерховому житловому будинку, вогнем охоплена покрівля будівлі, всередині спостерігається щільне задимлення. Під час розвідки та гасіння пожежі о 18:30 в одній із кімнат вогнеборці виявили тіла двох загиблих людей 1961 та 1985 років народження.

Причина виникнення пожежі встановлюються фахівцями.