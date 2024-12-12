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Дважды за полсуток враг атаковал дронами один из старостатов Сумщины: ранен человек, повреждены дома и автомобили

Дважды за полсуток враг атаковал дронами один из старостатов Сумщины: ранен человек, повреждены дома и автомобили

Киев  •  УНН

 • 1538 просмотра

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Российские БПЛА дважды за полсуток атаковали населенный пункт в Сумской громаде. В результате атаки ранен человек, повреждены дома, хозяйственные постройки и автомобиль.

российские БПЛА успели почти дважды за полдня нанести ущерб населенному  пункту одного из старостатов Сумской городской общины. Известно о повреждении окон и кровель домов, кроме того есть раненый, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Сумского городского совета.

Детали

Населенный пункт одного из старостатов Сумской МТГ утром и в полдень атаковали вражеские БпЛА. Известно об одном раненом и повреждениях на двух дворах домов (окон и кровель) и хозяйственных построек, легкового автомобиля.

На месте происшествия работают соответствующие службы общины. Согласно официальным данным - газ и электроснабжение в населенном пункте в наличии.

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Указывается также, что владельцы поврежденных помещений должны были получить материалы для аварийного устранения повреждений.

Напомним,

В поселке Беловоды на Сумщине в результате российского авиаудара погибли супруги 55 и 65 лет. Тела погибших обнаружили на территории их полностью разрушенного частного дома.

Вражеские дроны и артиллерия нанесли новые жертвы в Херсонской области: 73-летний мужчина погиб9 дек. 2024, 01:25 • 87761 просмотр

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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