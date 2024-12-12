Дважды за полсуток враг атаковал дронами один из старостатов Сумщины: ранен человек, повреждены дома и автомобили
Киев • УНН
Российские БПЛА дважды за полсуток атаковали населенный пункт в Сумской громаде. В результате атаки ранен человек, повреждены дома, хозяйственные постройки и автомобиль.
российские БПЛА успели почти дважды за полдня нанести ущерб населенному пункту одного из старостатов Сумской городской общины. Известно о повреждении окон и кровель домов, кроме того есть раненый, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Сумского городского совета.
Детали
Населенный пункт одного из старостатов Сумской МТГ утром и в полдень атаковали вражеские БпЛА. Известно об одном раненом и повреждениях на двух дворах домов (окон и кровель) и хозяйственных построек, легкового автомобиля.
На месте происшествия работают соответствующие службы общины. Согласно официальным данным - газ и электроснабжение в населенном пункте в наличии.
Указывается также, что владельцы поврежденных помещений должны были получить материалы для аварийного устранения повреждений.
Напомним,
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