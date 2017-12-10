Два автомобиля столкнулись в центре Киева, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. В центре Киева, на ул.Старонаводницкой, сегодня утром произошло лобовое столкновение двух автомобилей, есть пострадавшие. Об этом сообщает на своей странице в Facebook ресурс dtp.kiev.ua, передает УНН.
“Пьяный водитель "Шкода“ вылетел на встречку в „Шевроле“. Пострадали 4 человека. Водителя „Шевроле“ в критическом состоянии, без сознания, извлекли спасатели. Проводятся реанимационные мероприятия в салоне скорой”, - говорится в сообщении.
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Также отмечается, что тяжелые травмы получили пассажир “Шевроле” и водитель “Шкоды”.
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