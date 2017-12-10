Два автомобілі зіткнулися в центрі Києва, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. У центрі Києва, на вул. Старонаводницька, сьогодні ранком сталося лобове зіткнення двох автомобілів, є потерпілі. Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook ресурс dtp.kiev.ua, передає УНН.
"П'яний водій "Шкода" вилетів на зустрічну смугу у "Шевроле". Постраждали 4 людини. Водія "Шевроле" в критичному стані, без свідомості, витягли рятувальники. Проводяться реанімаційні заходи в салоні швидкої", - йдеться в повідомленні.
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Також наголошується, що важкі травми отримали пасажир "Шевроле" і водій "Шкоди".
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