"Душа" получила "Оскар" как лучший мультфильм

Что известно

Мультфильм диснеевской студии Pixar рассказывает историю учителя музыки Джо, которому выпадает шанс сыграть с известной джаз-исполнительницей, но внезапно он погибает в результате несчастного случая. Попав в загробный мир, человек пытается найти возможность вернуться на Землю.

Основные претенденты

Конкуренцию “Души” составлял другой мультфильм студии Pixar — “Вперед” (Onward, 2019). Также за победу в данной номинации боролись картины “Путешествие на Луну” (Over the Moon, 2020), “Барашек Шон: Фермагеддон” (A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon, 2019) и “Легенда о волках” (WolfWalkers, 2020).