"Душа" получила "Оскар" как лучший мультфильм

Контекст
93 церемония вручения премии “Оскар” за заслуги в области кинематографа проходит из-за пандемии COVID-19 в обновленном формате сразу в нескольких местах. В качестве двух основных площадок используется театр Dolby на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) и центральный железнодорожный вокзал Union Station.
“Оскар-2021” должен был пройти 28 февраля, но с началом пандемии его отложили до 25 апреля. Академия решила дать больше времени режиссерам, чтобы те успели доснять и выпустить потенциальные фильмы-номинанты (с учетом коронавирусных ограничений это было непросто). Кроме того, академики допустили к рассмотрению картины, вышедшие только в онлайн-кинотеатрах.
Правда, исключение коснется только 2020 года, когда обычный прокат частично заморозили на фоне COVID-19.
Справка
Перенос “Оскара-2021” — четвертый за всю историю церемонии. В 1938 году ее не провели вовремя из-за наводнения в Лос-Анджелесе, в 1968-м — из-за убийства Мартина Лютера Кинга, а в 1981-м — за покушения на президента США Рональда Рейгана.