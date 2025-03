“Душа” отримала “Оскар” як кращий мультфільм

Що відомо

Мультфільм діснєєвськой студії Pixar розповідає історію вчителя музики Джо, якому випадає шанс зіграти з відомої джаз-виконавицею, але раптово він гине в результаті нещасного випадку. Потрапивши в загробний світ, чоловік намагається знайти можливість повернутися на Землю.

Основні претенденти

Конкуренцію “Душі” становив інший мультфільм студії Pixar — “Вперед” (Onward, 2019). Також за перемогу в даній номінації боролися картини “Подорож на Місяць” (Over the Moon, 2020), “Баранчик Шон: Фермагеддон” (A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon, 2019) і “Легенда про вовків” (WolfWalkers, 2020).