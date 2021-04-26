“Душа” отримала “Оскар” як кращий мультфільм

Що відомо

Мультфільм діснєєвськой студії Pixar розповідає історію вчителя музики Джо, якому випадає шанс зіграти з відомої джаз-виконавицею, але раптово він гине в результаті нещасного випадку. Потрапивши в загробний світ, чоловік намагається знайти можливість повернутися на Землю.

Основні претенденти

Конкуренцію “Душі” становив інший мультфільм студії Pixar — “Вперед” (Onward, 2019). Також за перемогу в даній номінації боролися картини “Подорож на Місяць” (Over the Moon, 2020), “Баранчик Шон: Фермагеддон” (A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon, 2019) і “Легенда про вовків” (WolfWalkers, 2020).

Контекст

93-а церемонія вручення премії “Оскар” за заслуги в галузі кінематографу проходить через пандемію COVID-19 в оновленому форматі відразу в декількох місцях. В якості двох основних майданчиків використовується театр Dolby на Голлівудському бульварі в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія) і центральний залізничний вокзал міста Union Station.

“Оскар-2021” повинен був пройти 28 лютого, але з початком пандемії його відклали до 25 квітня. Академія вирішила дати більше часу режисерам, щоб ті встигли дозняти і випустити потенційні фільми-номінанти (з урахуванням коронавірусних обмежень це було непросто). Крім того, академіки допустили до розгляду картини, що вийшли тільки в онлайн-кінотеатрах.

Правда, виняток торкнеться тільки 2020 року, коли звичайний прокат частково заморозили на тлі COVID-19.

Довідка

Перенесення “Оскара-2021” — четверте за всю історію церемонії. У 1938 році її не провели вчасно через повені в Лос-Анджелесі, в 1968-му — через вбивство Мартіна Лютера Кінга, а в 1981-му — через замах на президента США Рональда Рейгана.