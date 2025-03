"Дух Украины продолжает вдохновлять мир": посол США поздравила украинцев с Новым годом

Цитата

"В эти самые темные дни года россия продолжает пытаться погасить свет Украины. Несмотря на жестокость кремля, его зверства и попытки лишить вас тепла и комфорта, ваше мужество и настойчивость еще больше разгорелись. Дух Украины продолжает вдохновлять мир в нашем общем стремлении к лучшему будущему", – сказала она.

Детали

Бринк также подчеркнула, что преданность Соединенных Штатов Украине "железна", и они будут продолжать поддерживать страну "как партнеры и друзья" в 2023 году. В конце обращения она пожелала украинцам "мирного и победного" Нового года.

The United States will continue to stand with Ukraine as partners and friends in 2023, and I wish you a peaceful New Year.

Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну як партнери та друзі у 2023 році, і я бажаю вам мирного Нового року. pic.twitter.com/3c8a5MWXsm

— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) December 30, 2022

Напомним

Президент Владимир Зеленский отметил, что россия может атаковать Украину под Новый год, чтобы погрузить страну во тьму.