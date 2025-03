"Дух України продовжує надихати світ": посол США привітала українців з Новим роком

Цитата

"У ці найтемніші дні року росія продовжує намагатися загасити світло України. Попри жорстокість кремля, його звірства та спроби позбавити вас тепла та комфорту, ваша мужність та наполегливість ще більше розгорілися. Дух України продовжує надихати світ у нашому спільному прагненні до кращого майбутнього", - сказала вона.

Деталі

Брінк також наголосила, що відданість Сполучених Штатів Україні "є залізною", і вони продовжуватимуть підтримувати країну "як партнери та друзі" у 2023 році. У кінці звернення вона побажала українцям "мирного і переможного" Нового року.

The United States will continue to stand with Ukraine as partners and friends in 2023, and I wish you a peaceful New Year.

Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну як партнери та друзі у 2023 році, і я бажаю вам мирного Нового року. pic.twitter.com/3c8a5MWXsm

— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) December 30, 2022

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський зазначив, що росія може атакувати Україну під Новий рік, щоб занурити країну у темряву.