Дубль Иммобиле привел "Лацио" до разгромного выигрыша на старте серии А

Первым вратаря хозяев проверил Милинкович-Савич, который дальним ударом низом создал опасность. Далее главным действующим лицом тайма стал форвард Иммобиле. Сначала на его острый удар кипер Аудеро перевел мяч на угловой. Впоследствии ему в контратаке не удалось попасть в створ. Однако своего форвард достиг на 37 минуте, когда выбежал из-за спин защитников и перебросил мяч за шиворот вратарю.

Во втором тайме "орлы" снова поймали "Сампдорию" на контратаке - Хоакин Корреа положил мяч под дальнюю штангу. Чуть позже Иммобиле поставил точку в баталии, воспользовавшись провалом оппонентов в центре защиты (3:0).

Стоит отметить, что "Милан" в гостях потерпел поражение от "Удинезе" - 1:0.