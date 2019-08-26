Дубль Іммобіле привів "Лаціо" до розгромного виграшу на старті Серії А
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Новий сезон італійської Серії А продовжився рядом поєдинків першого туру в одному з яких "Сампдорія" приймала володаря Кубку країни римське "Лаціо", повідомляє кореспондент УНН.
Першим воротаря господарів перевірив Мілінкович-Савіч, який дальнім ударом низом створив небезпеку. Далі головною дійовою особою тайму став форвард Чіро Іммобіле. Спочатку на його гострий удар кіпер Аудеро перевів м'яч на кутовий. Згодом йому в контратаці не вдалося поцілити у площину воріт. Проте свого форвард досяг на 37 хвилині, коли вибіг з-за спин захисників та перекинув м'яч за комірець воротарю.
У другому таймі "орли" знову підловили "Сампдорію" на контратаці – Хоакін Корреа поклав м'яч під дальню стійку. Трохи пізніше Іммобіле поставив крапку у баталії, скориставшись провалом опонентів в центрі захисту (3:0).
Варто відзначити, що "Мілан" в гостях зазнав поразки від "Удінезе" – 1:0.