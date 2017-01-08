ДТП с участием двух автомобилей и снегоуборочной техники произошло в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Сегодня на автодороге "Киев - Чоп" вблизи села Копылов произошло ДТП с участием двух автомобилей и трактора, что убирал снег. Об этом сообщает пресс-служба управления превентивной деятельности в Киевской области, передает УНН.
"По предварительным данным, из-за ограниченной видимости, водитель автомобиля" Фольксваген Таурек "допустил столкновение с автомобилем" КИА ", который двигался в попутном направлении, в сторону Киева, после чего транспортные средства отбросило на трактор МТЗ (снегоуборочную технику), который был припаркован на обочине дороги ", - говорится в сообщении.
В результате ДТП травмы получила только 38-летняя женщина пассажир, который ехал в автомобиле "КИА". Ее госпитализировали в центральную районную больницу.
Все транспортные средства получили механические повреждения. Начато расследование.