ДТП за участю двох автівок та снігоприбиральної техніки сталась на Київщині

"За попередніми даними, через обмежену видимість, водій автомобіля “Фольксваген Таурек” допустив зіткнення з автомобілем “КІА”, який рухався у попутному напрямку, у бік Києва, після чого транспортні засоби відкинуло на трактор МТЗ (снігоприбиральну техніку), що був припаркований на узбіччі дороги", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок ДТП травми отримала лише 38-річна жінка пасажир, яка їхала в автомобілі “КІА”. ЇЇ госпіталізовано до центральної районної лікарні.

Всі транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень. Розпочато розслідування.