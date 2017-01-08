ДТП за участю двох автівок та снігоприбиральної техніки сталась на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Сьогодні на автодорозі “Київ — Чоп” поблизу села Копилів сталась ДТП за участю двох автомобілів та трактора, що прибирав сніг. Про це повідомляє прес-служба управління превентивної діяльності в Київській області, передає УНН.
"За попередніми даними, через обмежену видимість, водій автомобіля “Фольксваген Таурек” допустив зіткнення з автомобілем “КІА”, який рухався у попутному напрямку, у бік Києва, після чого транспортні засоби відкинуло на трактор МТЗ (снігоприбиральну техніку), що був припаркований на узбіччі дороги", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок ДТП травми отримала лише 38-річна жінка пасажир, яка їхала в автомобілі “КІА”. ЇЇ госпіталізовано до центральної районної лікарні.
Всі транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень. Розпочато розслідування.