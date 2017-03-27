ДТП на Буковине: двое погибших, двое в больнице

Автопроисшествие произошло на объездной дороге Черновцов утром 27 марта. Двигаясь со стороны села Коровия в направлении микрорайона “Гравитон”, 23-летний водитель автомобиля “Пежо” выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем “ВАЗ-2109” под управлением 28-летнего жителя Герцаевского района. На момент столкновения в автомобиле “ВАЗ” находились два пассажира.

В результате аварии от полученных травм на месте происшествия погибли водитель и 38-летний пассажир “ВАЗа”. С травмами различной степени тяжести в больницу доставлены водитель “Пежо” и 16-летний пассажир “ВАЗа”.

Сведения по факту дорожно-транспортного происшествия внесены в ЕРДР по признакам правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Полицейские выясняют все обстоятельства трагического ДТП.

Как сообщал УНН, пять человек пострадали в результате ДТП на Тернопольщине.