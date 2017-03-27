ДТП на Буковині: двоє загиблих, двоє в лікарні

Автопригода сталася на об’їзній дорозі Чернівців вранці 27 березня. Рухаючись зі сторони села Коровія у напрямку мікрорайону “Гравітон”, 23-річний водій автомобіля “Пежо” виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з легковиком “ВАЗ-2109” під керуванням 28-річного жителя Герцаївського району. На момент зіткнення в автомобілі “ВАЗ” перебували два пасажира.

В результаті аварії від отриманих травм на місці пригоди загинули водій і 38-річний пасажир “ВАЗу”. З травмами різного ступеню важкості до лікарні доставлено водія “Пежо” та 16-річного пасажира “ВАЗу”.

Відомості за фактом дорожньо-транспортної пригоди внесено до ЄРДР за ознаками правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Поліцейські з’ясовують всі обставини трагічної автопригоди.

Як повідомляв УНН, п’ятеро людей постраждали внаслідок ДТП на Тернопільщині.