ГСЧС: продолжается ликвидация последствий пожара на территории арсенала в Черниговской области
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Спасатели сообщили, что продолжается ликвидация последствий пожара на территории 6 арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба Черниговской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
14 октября авиацией ГСЧС осуществлен 21 сброс воды (102 тонны), всего с начала работ 144 сбросы воды (804 тонны).
“Пожарно-спасательными подразделениями организовано заполнения водой пожарного водоема на территории арсенала и бесперебойную заправку водой пожарных танков Минобороны (200 тонн). Ликвидировано два пожара лесной подстилки вблизи с. Августовка на площади 0,5 га”, — указано в сообщении чрезвычайников.
Организовано наполнение пожарного водоема с помощью пожарного поезда “Укрзализныци” (слито 120 тонн, всего с начала работ — 240 тонн). Изъято 1 тыс. 758 взрывоопасных предметов (за сутки — 285), отработано 242 сообщения населения об обнаружении боеприпасов (за сутки — 12).
В районе чрезвычайной ситуации привлечены силы и средства общей численностью 620 человек и 136 ед. техники, в том числе от ГСЧС — 271 человек и 82 ед. техники, 2 самолета АН-32П и вертолет Ми-8.
Напоминаем, что по прошлому обновлению информации авиацией ГСЧС осуществлена разведка технической территории арсенала.