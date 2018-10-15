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ГСЧС: продолжается ликвидация последствий пожара на территории арсенала в Черниговской области

ГСЧС: продолжается ликвидация последствий пожара на территории арсенала в Черниговской области

Киев  •  УНН

 • 10757 просмотра

КИЕВ. 15 октября. УНН. Спасатели сообщили, что продолжается ликвидация последствий пожара на территории 6 арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба Черниговской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

14 октября авиацией ГСЧС осуществлен 21 сброс воды (102 тонны), всего с начала работ 144 сбросы воды (804 тонны).

“Пожарно-спасательными подразделениями организовано заполнения водой пожарного водоема на территории арсенала и бесперебойную заправку водой пожарных танков Минобороны (200 тонн). Ликвидировано два пожара лесной подстилки вблизи с. Августовка на площади 0,5 га”, — указано в сообщении чрезвычайников.

Организовано наполнение пожарного водоема с помощью пожарного поезда “Укрзализныци” (слито 120 тонн, всего с начала работ — 240 тонн). Изъято 1 тыс. 758 взрывоопасных предметов (за сутки — 285), отработано 242 сообщения населения об обнаружении боеприпасов (за сутки — 12).

В районе чрезвычайной ситуации привлечены силы и средства общей численностью 620 человек и 136 ед. техники, в том числе от ГСЧС — 271 человек и 82 ед. техники, 2 самолета АН-32П и вертолет Ми-8.

Напоминаем, что по прошлому обновлению информации авиацией ГСЧС осуществлена разведка технической территории арсенала.

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