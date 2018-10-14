Ситуація на складах у Чернігівській області: авіацією ДСНС здійснено розвідку технічної території арсеналу

“Станом на 20:00 год. 14 жовтня авіацією ДСНС здійснено авіаційну розвідку технічної території арсеналу, двома пожежними літаками АН-32П проведено 10 скидів води (80 тон) у межах арсеналу та вертольотом МІ-8МТ поза технічною територією — 11 скидів (22 тони), всього з початку робіт — 144 скиди води (804 тони)”, — вказано у повідомленні рятувальників.

Піротехнічними підрозділами відпрацьовано 11 заявок у 24 населених пунктах (села Пелюхівка, Веприк, Безбородьки, Шиловичі, Бурімка, Гужівка, Городня, Нова Ольшана, Безводівка, Радьківка, Обичів, Киколи, Хаєнки, Сезьки, Тишківка, Гейці, Буди, Грабів, Заудайка, Лучківка, Августівка, Воронівка та Дзюбівка, смт Дружба) вилучено 285 вибухонебезпечних предметів. Обстежено 8 дошкільних закладів, 8 загальноосвітніх закладів, 16 км лінії газопроводу. Всього з початку робіт перевірено та очищено від ВНП 39 населених пунктів (100%), відпрацьовано — 242 заявки, вилучено 1758 вибухонебезпечних предметів.

Нагадуємо, робочі групи вже обстежили 3529 будівель в Ічнянському районі Чернігівської області. Обстеження продовжується.