Ситуація на складах у Чернігівській області: авіацією ДСНС здійснено розвідку технічної території арсеналу

ukru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 53113 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 98262 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 137373 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 114436 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 106849 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 112964 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 137431 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75002 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83469 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 175669 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.5 м/с
80 %
750 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Вівторок в Україні буде неоднорідним: яку погоду слід очікувати українцям завтра

Вівторок в Україні буде неоднорідним: яку погоду слід очікувати українцям завтра

24 березня, 12:17 • 25591 перегляди
Сили оборони звільнили частину територій біля Дворічної на Харківщині

Сили оборони звільнили частину територій біля Дворічної на Харківщині

24 березня, 12:23 • 40160 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 32553 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 24820 перегляди
Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

17:08 • 30376 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 137373 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 137431 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 175669 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 514992 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 594627 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

19:57 • 4098 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 23709 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 24820 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 32553 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 58652 перегляди
Актуальне
Ситуація на складах у Чернігівській області: авіацією ДСНС здійснено розвідку технічної території арсеналу

Ситуація на складах у Чернігівській області: авіацією ДСНС здійснено розвідку технічної території арсеналу

Київ • УНН

 • 9497 перегляди

КИЇВ. 15 жовтня. УНН. 14 жовтня авіацією ДСНС здійснено авіаційну розвідку технічної території арсеналу, двома пожежними літаками АН-32П та вертольотом МІ-8МТ. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС України.

“Станом на 20:00 год. 14 жовтня авіацією ДСНС здійснено авіаційну розвідку технічної території арсеналу, двома пожежними літаками АН-32П проведено 10 скидів води (80 тон) у межах арсеналу та вертольотом МІ-8МТ поза технічною територією — 11 скидів (22 тони), всього з початку робіт — 144 скиди води (804 тони)”, — вказано у повідомленні рятувальників.

Піротехнічними підрозділами відпрацьовано 11 заявок у 24 населених пунктах (села Пелюхівка, Веприк, Безбородьки, Шиловичі, Бурімка, Гужівка, Городня, Нова Ольшана, Безводівка, Радьківка, Обичів, Киколи, Хаєнки, Сезьки, Тишківка, Гейці, Буди, Грабів, Заудайка, Лучківка, Августівка, Воронівка та Дзюбівка, смт Дружба) вилучено 285 вибухонебезпечних предметів. Обстежено 8 дошкільних закладів, 8 загальноосвітніх закладів, 16 км лінії газопроводу. Всього з початку робіт перевірено та очищено від ВНП 39 населених пунктів (100%), відпрацьовано — 242 заявки, вилучено 1758 вибухонебезпечних предметів.

Нагадуємо, робочі групи вже обстежили 3529 будівель в Ічнянському районі Чернігівської області. Обстеження продовжується.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.43
Bitcoin
$88,109.50
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,046.10
Ethereum
$2,084.26