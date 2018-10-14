Ситуация на складах в Черниговской области: авиацией ГСЧС осуществлена разведка технической территории арсенала

“По состоянию на 20:00 час. 14 октября авиацией ГСЧС осуществлено авиационную разведку технической территории арсенала, двумя пожарными самолетами АН-32П проведено 10 сбросов воды (80 тонн) в пределах арсенала и вертолетом МИ-8МТ вне технической территории — 11 сбросов (22 тонны), всего с начала работ — 144 сбросы воды (804 тонны)”, — указано в сообщении спасателей.

Пиротехническими подразделениями отработано 11 заявок в 24 населенных пунктах (села Пелюховка, Веприк, Безбородко, Шиловичи, Буримка, Гужовка, Городня, Новая Ольшана, Безводовка, Радьковка, Обычев, Киколы, Хаенки, Сезьки, Тишковка, Гейци, Буды, Грабов, Заудайка, Лучковка, Августовка, Вороновка и Дзюбовка, пгт Дружба) изъято 285 взрывоопасных предметов. Обследовано 8 дошкольных учреждений, 8 общеобразовательных учреждений, 16 км линии газопровода. Всего с начала работ проверено и очищено от ВНП 39 населенных пунктов (100%), отработано — 242 заявки, изъято 1758 взрывоопасных предметов.

Напоминаем, рабочие группы уже обследовали 3529 зданий в Ичнянском районе Черниговской области. Обследование продолжается.