Вибухи на арсеналі: в Ічнянському районі обстежили вже понад 3500 будівель

"Робочими групами продовжується проведення комісійних обстежень житлових будинків, споруд, об’єктів соціальної сфери та життєзабезпечення. Обстежено 3529 об'єктів із 9713 (36,3%)", – йдеться в повідомленні.

Станом на 14:00 авіація ДСНС здійснила розвідку технічної території арсеналу. Два пожежні літаки АН-32П провели шість скидів води, а саме 48 тон, в межах арсеналу. Всього з початку робіт здійснили 129 скидів води – 750 тон.

Піротехнічні підрозділи відпрацювали сім заявок, а з початку залучення – 238 заявок. З початку залучення спеціалісти перевірили та очистили від вибухонебезпечних предметів 21 населений пункт.

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Крім того, для забезпечення публічного порядку у населених пунктах, що входять до 16-ти кілометрової зони ураження, патрулюють правоохоронці. До цього залучили 15 спільних патрулів Нацполіції та Нацгвардії, а саме 10 автомобільних та п'ять піших. Також встановили чотири пости на основних під’їзних шляхах до зони НС.

Зазначено, що у двох медзакладах міста Прилуки та смт Парафіївка залишається 91 особа евакуйованих громадян, серед яких одна дитина.

Залишаються відключеними від газопостачання 3737 абонентів у восьми населених пунктах: місто Ічня, село Гмирянка, село Іржавець, село Гужівка, село Рожнівка, село Крупичполе, село Бурімка, село Максимівка. Нині проводяться роботи по підключенню газу цим населеним пунктам.

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Нагадаємо, внаслідок пожежі та вибухів на 6-му арсеналі Міноборони поблизу міста Ічня у Чернігівській області пошкоджено 80 помешкань.

Як повідомляв УНН, рано вранці 9 жовтня сталася пожежа на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Чернігівської області. З району надзвичайної ситуації евакуювали понад 12,5 тисяч людей. Закрили авіапростір у радіусі 30 км, а також припинили рух автомобільного та залізничного транспорту. На в'їздах до лісових масивів встановили 14 шлагбаумів: 10 – структурними підрозділами Держлісгоспу та 4 – на території Ічнянського національного природного парку.