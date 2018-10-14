НС під Ічнею: шкідливих речовин у воді не виявили

"9 жовтня було проведено відбір води на постраждалих від вибухів на військових складах територіях: у селищі Парафіївка та селі Южне Ічнянського району, в Ніжинських школах №№ 9, 15, 16, 17, селі Світанок Ніжинського району. В усіх відібраних пробах відхилення не виявлені", – проінформували в ОДА, посилаючись на ГУ Держпродспоживслужби в Чернігівській області.

Крім того, 11 жовтня взяли 31 пробу води в усіх населених пунктах Ічнянського району, окрім чотирьох, до яких на той час було заборонено в’їзд. Також відібрано 10 проб у Прилуцькому районі та три в Срібнянському. Результати заборів будуть відомі до 20 жовтня.

В ОДА додали, що в пунктах розміщення людей у місті Ніжин, Ічнянському, Ніжинському, Прилуцькому, Борзнянському, Бахмацькому районах щодня проводилася дезінфекція приміщень.

Нагадаємо, жителі прилеглих до військових складів територій Ічнянського району вже активно повертаються до своїх помешкань. Поліцейські здійснюватимуть обхід подвір’їв. У районі НС цілодобово чергують чотири бригади "швидкої допомоги".

Як повідомляв УНН, рано вранці 9 жовтня сталася пожежа на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Чернігівської області. З району надзвичайної ситуації евакуювали понад 12,5 тисяч людей. Закрили авіапростір у радіусі 30 км, а також припинили рух автомобільного та залізничного транспорту.