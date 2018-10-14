ЧП под Ичней: вредных веществ в воде не обнаружили

"9 октября был проведен отбор воды на пострадавших от взрывов на военных складах территориях: в поселке Парафиевка и селе Южное Ичнянского района, в Нежинских школах №№ 9, 15, 16, 17, селе Свитанок Нежинского района. Во всех отобранных пробах отклонения не обнаружены", – проинформировали в ОГА, ссылаясь на ГУ Госпродпотребслужбы в Черниговской области.

Кроме того, 11 октября взяли 31 пробу воды во всех населенных пунктах Ичнянского района, кроме четырех, к которых в то время был запрещен въезд. Также отобрано 10 проб в Прилуцком районе и три в Сребнянском. Результаты заборов будут известны к 20 октября.

В ОГА добавили, что в пунктах размещения людей в городе Нежин, Ичнянском, Нежинском, Прилуцком, Борзнянском, Бахмачском районах ежедневно проводилась дезинфекция помещений.

Напомним, жители близлежащих к военным складам территорий Ичнянского района уже активно возвращаются в свои дома. Полицейские будут осуществлять обход дворов. В районе ЧС круглосуточно дежурят четыре бригады "скорой помощи".

Как сообщал УНН, рано утром 9 октября произошел пожар на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Черниговской области. Из района чрезвычайной ситуации эвакуировали более 12,5 тысяч человек. Закрыли авиапространство в радиусе 30 км, а также прекратили движение автомобильного и железнодорожного транспорта.