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НС на Чернігівщині: вибухами пошкоджено 80 помешкань

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Внаслідок пожежі та вибухів на 6-му арсеналі Міноборони поблизу міста Ічня у Чернігівській області пошкоджено 80 помешкань. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Чернігівської облдержадміністрації.

"Робочими групами проводилися комісійні обстеження житлових будинків, споруд, об’єктів соціальної сфери та життєзабезпечення. За результатами обстежень визначено пошкодженими 80 будинків, квартир та інших капітальних споруд у 10 населених пунктах (с. Августівка – 34, с. Дзюбівка – 24, с. Гмирянка та с. Лучків – по 6, с. Тишківка та с. Монастирище – по 3, с. Сезьки, с. Вільшана, с. Грабів та с. Городня – по 1)", – йдеться в повідомленні.

У двох пунктах прийому, а саме у Прилуках та Парафіївці, наразі перебувають 92 особи, з яких одна дитина. Усі вони забезпечені харчуванням. Їм надається медична та психологічна допомога.

"Триває видача гуманітарної допомоги. Зокрема, зосереджено 42 тонни продуктів харчування, одягу – 8 тон, побутової хімії – 800 кілограмів, засобів особистої гігієни – 500 кілограмів", – зазначили в ОДА.

Крім того, створено резерв будівельних матеріалів, який передбачено для проведення відновлювальних робіт. Будматеріали продовжують надходити з інших областей країни. Так, зокрема, учора Ічнянський район отримав 15 тонн вантажу з Полтавської області: цеглу, шифер, цвяхи, будівельну плівку та дошку, продукти харчування. Упродовж 13 жовтня здійснювалися роботи з доставки будівельних матеріалів до 10 населених пунктів, а саме сіл Августівка, Буди, Грабів, Лучківка, Гужівка, Крупичполе, Сезьки, Дзюбівка, Тишківка, Іржавець.

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Для забезпечення публічного порядку у населених пунктах, що входять до 16-ти кілометрової зони ураження, організували патрулювання правоохоронними органами. Для цього залучили 15 спільних патрулів Нацполіції та Нацгвардії. Працюють чотири пости на основних під’їзних шляхах до зони надзвичайної ситуації.

Наразі відключеними від газопостачання в Ічнянському районі залишаються 3737 абонентів у 8 населених пунктах. Це місто Ічня, село Гмирянка, Іржавець, Гужівка, Рожнівка, Крупичполе, Бурімка, Максимівка.

"Вчора проведені роботи з відключення 1058 абонентів у 5 населених пунктах (м. Ічня – 791, с. Іржавець – 108, с. Крупичполе – 70, с. Рожнівка – 68, с. Бурімка – 73)", – уточнили в ОДА.

Нагадаємо, в Ічнянському районі вже відновили електропостачання та стаціонарний телефонний зв’язок. Наразі триває відновлення газопостачання.

Жителі прилеглих до 6-го арсеналу територій Ічнянського району вже активно повертаються до своїх помешкань. Поліцейські здійснюватимуть обхід подвір’їв. У районі надзвичайної ситуації цілодобово чергують чотири бригади "швидкої допомоги".

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Як повідомляв УНН, рано вранці 9 жовтня сталася пожежа на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Чернігівської області. З району надзвичайної ситуації евакуювали понад 12,5 тисяч людей. Закрили авіапростір у радіусі 30 км, а також припинили рух автомобільного та залізничного транспорту.

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