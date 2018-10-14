ЧП в Черниговской области: взрывами повреждено 80 жилищ

"Рабочими группами проводились комиссионные обследования жилых зданий, сооружений, объектов социальной сферы и жизнеобеспечения. По результатам обследований определено поврежденными 80 домов, квартир и других капитальных сооружений в 10 населенных пунктах (с. Августовка – 34, с. Дзюбовка – 24 с . Гмырянка и с. Лучков – по 6, с. Тишковка и с. Монастырище – по 3, с. Сезьки, с. Ольшана, с. Грабов и с. Городня – по 1)", – говорится в сообщении.

В двух пунктах приема, а именно в Прилуках и Парафиевке, сейчас находятся 92 человека, из которых один ребенок. Все они обеспечены питанием. Им оказывается медицинская и психологическая помощь.

"Продолжается выдача гуманитарной помощи. В частности, сосредоточено 42 тонна продуктов питания, одежды – 8 тонн, бытовой химии – 800 килограммов, средств личной гигиены – 500 килограммов", – отметили в ОГА.

Кроме того, создан резерв строительных материалов, предусмотренного для проведения восстановительных работ. Стройматериалы продолжают поступать из других областей страны. Так, в частности, вчера Ичнянский район получил 15 тонн груза из Полтавской области: кирпич, шифер, гвозди, строительную пленку и доску, продукты питания. В течение 13 октября осуществлялись работы по доставке строительных материалов к 10 населенным пунктам, а именно сел Августовка, Буды, Грабов, Лучковка, Гужовка, Крупичполе, Сезьки, Дзюбовка, Тишковка, Иржавец.

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Для обеспечения общественного порядка в населенных пунктах, входящих в 16-ти километровую зону поражения, организовали патрулирование правоохранительными органами. Для этого привлекли 15 совместных патрулей Нацполиции и Нацгвардии. Работают четыре поста на основных подъездных путях к зоне чрезвычайной ситуации.

Сейчас отключенными от газоснабжения в Ичнянском районе остаются 3737 абонентов в 8 населенных пунктах. Это город Ичня, село Гмырянка, Иржавец, Гужовка, Рожновка, Крупичполе, Буримка, Максимовка.

"Вчера проведены работы по отключению 1058 абонентов в 5 населенных пунктах (г. Ичня – 791, с. Иржавец – 108, с. Крупичполе – 70, с. Рожновка – 68, с. Буримка – 73)", – уточнили в ОГА.

Напомним, в Ичнянском районе уже восстановили электроснабжение и стационарная телефонная связь. Сейчас продолжается восстановление газоснабжения.

Жители прилегающих к 6-го арсенала территорий Ичнянского района уже активно возвращаются в свои дома. Полицейские будут осуществлять обход дворов. В районе чрезвычайной ситуации круглосуточно дежурят четыре бригады "скорой помощи".

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Как сообщал УНН, рано утром 9 октября произошел пожар на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Черниговской области. Из района чрезвычайной ситуации эвакуировали более 12,5 тысяч человек. Закрыли авиапространство в радиусе 30 км, а также прекратили движение автомобильного и железнодорожного транспорта.