Взрывы на арсенале: в Ичнянском районе обследовали уже более 3500 зданий
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Рабочие группы уже обследовали 3529 зданий в Ичнянском районе Черниговской области. Обследование продолжается. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
"Рабочими группами продолжается проведение комиссионных обследований жилых зданий, сооружений, объектов социальной сферы и жизнеобеспечения. Обследовано 3529 объектов с 9713 (36,3%)", – говорится в сообщении.
По состоянию на 14:00 авиация ГСЧС осуществила разведку технической территории арсенала. Два пожарных самолета АН-32П провели шесть сбросов воды, а именно 48 тонн, в пределах арсенала. Всего с начала работ совершили 129 сбросов воды – 750 тонн.
Пиротехнические подразделения отработали семь заявок, а с начала привлечения – 238 заявок. С начала привлечения специалисты проверили и очистили от взрывоопасных предметов 21 населенный пункт.
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Кроме того, для обеспечения общественного порядка в населенных пунктах, входящих в 16-ти километровую зону поражения, патрулируют правоохранители. К этому привлекли 15 совместных патрулей Нацполиции и Нацгвардии, а именно 10 автомобильных и пять пеших. Также установили четыре поста на основных подъездных путях к зоне ЧС.
Отмечено, что в двух медучреждениях города Прилуки и пгт Парафиевка остается 91 человек эвакуированных граждан, среди которых один ребенок.
Остаются отключенными от газоснабжения 3737 абонентов в восьми населенных пунктах: город Ичня, село Гмырянка, село Иржавец, село Гужовка, село Рожновка, село Крупичполе, село Буромка, село Максимовка. В настоящее время проводятся работы по подключению газа этим населенным пунктам.
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Напомним, в результате пожара и взрывов на 6-м арсенале Минобороны около города Ичня в Черниговской области повреждено 80 домов.
Как сообщал УНН, рано утром 9 октября произошел пожар на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Черниговской области. Из района чрезвычайной ситуации эвакуировали более 12,5 тысяч человек. Закрыли авиапространство в радиусе 30 км, а также прекратили движение автомобильного и железнодорожного транспорта. На въездах в лесные массивы установили 14 шлагбаумов: 10 – структурными подразделениями Гослесхоза и 4 – на территории Ичнянского национального природного парка.