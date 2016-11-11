ГосЧС: палатки для обогрева будут ставить только при сильных морозах
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Спасатели в столице будут ставить мобильные пункты для обогрева только в экстренных ситуациях, в случае сильных морозов. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь ГУ ГосЧС в Киеве Светлана Водолага.
"Спасатели будут ставить палатки для обогрева (мобильные пункты - ред.) только в экстренных ситуациях, при сильных морозах. А также на подъездах к городу Киеву, если будут на дорогах пробки", - подчеркнула С.Водолага.
С.Водолага отметила, что списки с определенными местами установки стационарных пунктов обогрева будут выложены на сайте КГГА.
Она также добавила, что вся техника для столицы у спасателей готова.
Напомним, сильные снегопады и метели ожидаются 13 ноября в Киевской области. Синоптики прогнозируют порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с, снежные заносы, образование снежного покрова высотой до 20 см, налипание мокрого снега, предупреждают о гололеде.