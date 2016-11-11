ДСНС: палатки для обігріву ставитимуть лише при сильних морозах
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Рятувальники в столиці будуть ставити мобільні пункти для обігріву лише в екстрених ситуаціях, в разі сильних морозів. Про це у коментарі УНН повідомила прес-секретар ГУ ДСНС в Києві Світлана Водолага.
“Рятувальники будуть ставити палатки для обігріву (мобільні пункти — ред.) лише в екстрених ситуаціях, при сильних морозах. А також на під’їздах до міста Києва, якщо будуть на дорогах затори”, — наголосила С.Водолага.
С.Водолага зазначила, що списки з визначеними місцями встановлення стаціонарних пунктів обігріву будуть викладені на сайті КМДА.
Вона також додала, що вся техніка для столиці у рятувальників готова.
Нагадаємо, сильні снігопади та хуртовини очікуються 13 листопада в Київській області. Синоптики прогнозують пориви північно-східного вітру 15-20 м/с, снігові замети, утворення снігового покриву висотою до 20 см, налипання мокрого снігу попереджають про ожеледицяю.