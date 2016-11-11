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ДСНС: палатки для обігріву ставитимуть лише при сильних морозах

ДСНС: палатки для обігріву ставитимуть лише при сильних морозах

Київ • УНН

 • 27338 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Рятувальники в столиці будуть ставити мобільні пункти для обігріву лише в екстрених ситуаціях, в разі сильних морозів. Про це у коментарі УНН повідомила прес-секретар ГУ ДСНС в Києві Світлана Водолага.

“Рятувальники будуть ставити палатки для обігріву (мобільні пункти — ред.) лише в екстрених ситуаціях, при сильних морозах. А також на під’їздах до міста Києва, якщо будуть на дорогах затори”, — наголосила С.Водолага.

С.Водолага зазначила, що списки з визначеними місцями встановлення стаціонарних пунктів обігріву будуть викладені на сайті КМДА.

Вона також додала, що вся техніка для столиці у рятувальників готова.

Нагадаємо, сильні снігопади та хуртовини очікуються 13 листопада в Київській області. Синоптики прогнозують пориви північно-східного вітру 15-20 м/с, снігові замети, утворення снігового покриву висотою до 20 см, налипання мокрого снігу попереджають про ожеледицяю.

Українські Національні Новини

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