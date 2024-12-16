Дроны СБУ уничтожили склад боеприпасов рф в Донецкой области: показали видео
Киев • УНН
Беспилотники СБУ атаковали склады российских войск возле села Маркино в оккупированной Донецкой области. Уничтожены тысячи боеприпасов и склад ГСМ, всю ночь раздавались взрывы.
Дроны Службы безопасности на днях "охотились" по артиллерийским и минометным складам российских войск возле села Маркино на временно оккупированной территории Донецкой области. Об этом "Суспільне" сообщили источники в СБУ, пишет УНН.
Детали
Там, как указано, были размещены тысячи боеприпасов для БМП, танков, противотанковые управляемые ракеты, мины, гранаты и миллионы патронов различного калибра.
"По данным наших источников, в результате спецоперации Службы безопасности на вражеском объекте всю ночь раздавались взрывы. Уничтожен не только склад с боеприпасами, а также и склад горюче-смазочных материалов, который находился рядом", - говорится в сообщении.
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