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Дроны Кремниевой долины будут доставлять важнейшие медицинские принадлежности в Великобританию

Киев  •  УНН

18 декабрь 2023, 11:39  •  5492 просмотра

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Zipline сотрудничает с Национальной службой здравоохранения Великобритании (NHS) для использования дронов для доставки медицинских препаратов, чтобы уменьшить расходы и улучшить качество услуг. Они ожидают одобрения Управления гражданской авиации.

Компания Zipline, базирующаяся в Кремниевой долине, которая является одной из крупнейших автономных компаний по мгновенной доставке в мире, планирует доставлять медицинские принадлежности беспилотниками для Национальной службы здравоохранения Великобритании. Согласно информации The Financial Times, этот новаторский шаг направлен на сокращение расходов и улучшение услуг для сотен тысяч пациентов, передает УНН.

Детали

В рамках новаторского партнерства, компания Zipline из Сан-Франциско, планирует революционные решения в сфере доставки медицинских материалов в больницы, клиники и домам престарелых. Для этого планируется использовать возможности электрических и автономных дронов.

Zipline объединился с Национальной службой здравоохранения (NHS), и, в частности, с департаментом, который отвечает за оказание медицинской помощи для более 500 000 людей в северной части Великобритании.

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Партнерство по предоставлению услуг беспилотников происходит в то время, когда Национальная служба здравоохранения ищет пути сокращения расходов и улучшения услуг в условиях одной из самых суровых зим, когда люди ожидают около 7,7 млн. неэкстренных визитов к врачу.

Беспилотники могут быть в воздухе в течение двух минут после получения запроса, сообщает Zipline, сокращая время доставки на часы и позволяя эффективнее использовать запасы.

Сейчас Zipline ожидает окончательного одобрения услуги от Управления гражданской авиации.

Напомним,

Сотрудники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доставили медицинские принадлежности и оборудование в больницу "Аш-Шифа" на севере сектора Газа.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Здоровье
Дрони Кремнієвої долини доставлятимуть найважливіше медичне приладдя до Великої Британії
Silicon Valley drones to deliver critical medical supplies to the UK
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Дроны Кремниевой долины будут доставлять важнейшие медицинские принадлежности в Великобританию

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