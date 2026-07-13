Дрон, упавший в Молдове, может содержать около 50 кг взрывчатки
Киев • УНН
Беспилотник типа «Герань-2» упал возле жилого дома в Каушанском районе Молдовы, не взорвавшись. Сапёры должны определить дальнейшие действия, жители эвакуированы.
Беспилотник, упавший возле села Копанка Каушанского района, Молдова, предположительно, содержит около 50 кг взрывчатых веществ. На место происшествия должны прибыть саперы. Об этом журналистам телеканала Studio-L сообщил начальник Каушанского регионального управления по чрезвычайным ситуациям Игорь Каланча, пишет УНН.
Детали
Депутат от PAS Артемие Кетееной, находящийся на месте происшествия, рассказал, что беспилотник упал рядом с жилым домом, а спасатели эвакуировали его жителей. По информации Studio-L, дрон упал примерно в 50 метрах от дома.
По данным Studio-L, во время падения беспилотник не взорвался.
Начальник Каушанского регионального управления по чрезвычайным ситуациям Игорь Каланча пояснил, что "предварительно речь идет о беспилотнике типа "Герань-2" с примерно 50 кг взрывчатых веществ".
"Есть три возможных сценария: обезвреживание, демонтаж взрывчатого вещества из этого беспилотника или его транспортировка в безопасное место с последующим подрывом", — добавил Каланча, отметив, что специалисты ожидают прибытия саперов.
Депутат от PAS Артемие Кетееной, также находящийся на месте, сообщил, что "этот беспилотник очень опасен, поскольку находится непосредственно рядом с жилым домом".
"Этот беспилотник каким-то образом пролетел над селом и прошел между двумя электроопорами. Он зацепил кустарники и каким-то образом приземлился. Сейчас ожидают саперов, которые определят дальнейшие действия. Самым оптимальным вариантом было бы вывезти его отсюда, потому что, по словам специалистов, он имеет очень большой радиус поражения при взрыве. Они даже утверждают, что он может достигать двух километров", — сказал депутат.
По словам Кетееноя, жителей дома, рядом с которым упал беспилотник, эвакуировали. Речь идет о двух пожилых людях.
"Они забрали с собой и домашних животных, сейчас находятся где-то в селе", - добавил депутат.
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