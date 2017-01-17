ГПСУ в прошлом году задержала более 2,5 тыс. незаконных мигрантов - А.Аваков

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Киев • УНН

 • 8507 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. В течение 2016 года сотрудники пограничной службы задержали более 2,5 тыс. незаконных мигрантов. Об этом написал на своей странице в Facebook министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает УНН.

"Были задержаны более 2,5 тысяч незаконных мигрантов, и почти 3,5 тысячам отказано во въезде. Обнаружено и изъято 932 единицы оружия, 60,5 тысяч боеприпасов, 19,5 кг взрывчатых, 178 кг наркотических и психотропных веществ, 184,5 кг прекурсоров", — написал министр.

А.Аваков также отметил, что пограничники осуществили проверку на границе 89,2 миллионов человек, что на 12% больше, чем в прошлом году, и 20,5 миллионов транспортных средств.

Ранее глава МВД сообщил, что в 2016 году к уголовной ответственности привлечены 206 пограничников, более 8,3 тыс. сотрудников понесли дисциплинарную и административную ответственность.

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