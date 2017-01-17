ДПСУ торік затримала більше 2,5 тис. незаконних мігрантів – А.Аваков
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Протягом 2016 року співробітники прикордонної служби затримали більше 2,5 тис. незаконних мігрантів. Про це написав на своїй сторінці у Facebook міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає УНН.
“Було затримано більш, ніж 2,5 тисячі незаконних мігрантів, та майже 3,5 тисячам відмовлено у в’їзді. Виявлено та вилучено 932 одиниці зброї, 60,5 тисяч боєприпасів, 19,5 кг вибухових, 178 кг наркотичних та психотропних речовин, 184,5 кг прекурсорів”, — написав міністр.
А.Аваков також наголосив, що прикордонники здійснили перевірку на кордоні 89,2 мільйонів осіб, що на 12% більше, ніж у минулому році, та 20,5 мільйонів транспортних засобів.
Раніше глава МВС повідомив, що протягом 2016 року до кримінальної відповідальності притягнуто 206 прикордонників, понад 8,3 тис. співробітників понесли дисциплінарну та адміністративну відповідальність.