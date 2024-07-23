Доверие украинцев к банковскому сектору последние годы растет - АУБ

Объем средств украинцев в банках растет, что свидетельствует о доверии к банковской системе. НБУ работает над повышением привлекательности гривневых инструментов для сбережений, а банки предлагают выгодные депозитные программы.
Объем средств украинцев в банковском секторе за последние два года растет, что свидетельствует о доверии к банковской системе. Нацбанк также работает над повышением привлекательности гривневых инструментов для хранения сбережений. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал президент Ассоциации украинских банков (АУБ) Андрей Дубас.
Средства физических лиц в банках, если мы говорим в целом, - растут. Есть несколько причин. Во-первых, причина роста средств физических лиц в банковском секторе Украины заключается в том, что отечественная банковская система является высокоразвитой и удобной. Во-вторых, банки Украины являются надежными и устойчивыми. После реформирования банковского сектора, которое началось в 2014 году, сегодня он является высоколиквидным, крепким, устойчивым. Прирост количества средств физических и юридических лиц в банках Украины подтверждает то, что нашему банковскому сектору продолжают доверять и это доверие растет
По словам президента Ассоциации украинских банков, в условиях полномасштабного вторжения россии Национальный банк Украины работает над привлекательностью хранения сбережений в гривне, а также над тем, чтобы банки и финансовые учреждения предлагали гривневые инструменты, которые будут обеспечивать покупательную способность гривны, как национальной валюты. Это позволит нивелировать инфляцию и девальвационные процессы, связанные с временным колебанием валют.
НБУ уже в который раз снижает учетную ставку и сегодня она составляет 13%. Конечно банки на это реагируют и также пересматривают ставки в своих депозитных программах. Каждый может сделать несложный расчет. По последним данным НБУ уровень инфляции в Украине составляет 4,8%, а годовая процентная ставка по банковским депозитам - в среднем около 14%. Даже если инфляция по результату года будет в пределах 8-10% - это будет выгодное предложение, поскольку доход от депозита, даже после уплаты налогов, перекроет негативный эффект инфляции. Таким образом, покупательная способность гривны размещенной на банковском депозите остается на достойном уровне
По его словам, сейчас гривневые активы пользуются спросом, что подтверждается тем, что второй год объем средств физлиц в банковских учреждениях Украины растет.
Напомним
Соосновательница первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка поделилась советами по выбору надежного банка для депозитов, расчету пассивного дохода от депозитов и учету таких факторов, как процентные ставки, сроки депозитов, налоги и колебания валютных курсов, чтобы сохранить и приумножить сбережения в условиях экономической нестабильности.
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