Доверие украинцев к банковскому сектору последние годы растет - АУБ

Объем средств украинцев в банковском секторе за последние два года растет, что свидетельствует о доверии к банковской системе. Нацбанк также работает над повышением привлекательности гривневых инструментов для хранения сбережений. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал президент Ассоциации украинских банков (АУБ) Андрей Дубас.

Средства физических лиц в банках, если мы говорим в целом, - растут. Есть несколько причин. Во-первых, причина роста средств физических лиц в банковском секторе Украины заключается в том, что отечественная банковская система является высокоразвитой и удобной. Во-вторых, банки Украины являются надежными и устойчивыми. После реформирования банковского сектора, которое началось в 2014 году, сегодня он является высоколиквидным, крепким, устойчивым. Прирост количества средств физических и юридических лиц в банках Украины подтверждает то, что нашему банковскому сектору продолжают доверять и это доверие растет - отметил Дубас.

По словам президента Ассоциации украинских банков, в условиях полномасштабного вторжения россии Национальный банк Украины работает над привлекательностью хранения сбережений в гривне, а также над тем, чтобы банки и финансовые учреждения предлагали гривневые инструменты, которые будут обеспечивать покупательную способность гривны, как национальной валюты. Это позволит нивелировать инфляцию и девальвационные процессы, связанные с временным колебанием валют.

НБУ уже в который раз снижает учетную ставку и сегодня она составляет 13%. Конечно банки на это реагируют и также пересматривают ставки в своих депозитных программах. Каждый может сделать несложный расчет. По последним данным НБУ уровень инфляции в Украине составляет 4,8%, а годовая процентная ставка по банковским депозитам - в среднем около 14%. Даже если инфляция по результату года будет в пределах 8-10% - это будет выгодное предложение, поскольку доход от депозита, даже после уплаты налогов, перекроет негативный эффект инфляции. Таким образом, покупательная способность гривны размещенной на банковском депозите остается на достойном уровне - отметил Дубас.

По его словам, сейчас гривневые активы пользуются спросом, что подтверждается тем, что второй год объем средств физлиц в банковских учреждениях Украины растет.

Напомним

Соосновательница первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка поделилась советами по выбору надежного банка для депозитов, расчету пассивного дохода от депозитов и учету таких факторов, как процентные ставки, сроки депозитов, налоги и колебания валютных курсов, чтобы сохранить и приумножить сбережения в условиях экономической нестабильности.

Кроме того, эксперт рассказала, на что стоит обращать внимание, чтобы обезопасить себя от потери средств. Среди прочего, эксперт советует при получении кредита всегда рассчитывать на худший сценарий. В частности следует оценивать собственные возможности погашения займа в условиях уменьшения доходов или возникновения непредвиденных расходов. На что еще обращать внимание при получении кредитов, читайте по ссылке.