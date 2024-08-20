Доверенному лицу блогера Слобоженко сообщили о подозрении

Детективы БЭБ сообщили о подозрении доверенному лицу известного блогера Александра Слобоженко в содействии уклонению от уплаты налогов на более 200 млн гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу БЭБ.

В БЭБ не называют имени блогера, однако из описания понятно, что речь идет о деле 25-летнего долларового миллионера Александра Слобоженко.

Как сообщается, сейчас решается вопрос об избрании доверенному лицу блогера меры пресечения.

Следствием установлено, что подозреваемый помогал блогеру получать незаконные доходы от работы в сети Интернет. Компания блогера осуществляла арбитраж Интернет-трафика (аффилейт маркетинг) - рекламирование в Интернете, социальных сетях товаров, услуг третьих лиц преимущественно из индустрии «gambling» (рынок онлайн казино, азартных игр), «dating» (рынок онлайн сервисов для виртуальных знакомств), «betting» (рынок онлайн ставок, букмекерских организаций), «nutra» (онлайн рынок товаров для красоты и здоровья) и др.

Чтобы скрыть доходы и уклониться от уплаты налогов и сборов компанию не регистрировали как юридическое лицо и не ставили на учет как налогоплательщика в органах ГНС Украины, трудовые договоры с работниками не заключались - рассказали в БЭБ.

Руководитель компании ввел механизм получения собственных доходов, в том числе от предоставления услуг, путем перевода средств в криптовалюту с использованием платежных систем и электронных кошельков, зарегистрированных на него и доверенных лиц, с последующим их обменом в наличные, которые получали в пунктах обмена валют.

Доверенные лица подозреваемого регистрировали криптовалютные кошельки, используя свои личные данные и документы, на которые поступала криптовалюта за предоставленные компанией услуги по арбитражу трафика. Виртуальные активы переводили на электронные кошельки руководителя компании, а также обменивали на доллары США.

«Таким образом руководитель компании при пособничестве доверенных лиц получил доходы, которые по официальному курсу НБУ в то время были эквивалентны более 1 млрд грн. Они не были отражены в декларациях об имущественном состоянии и доходах за 2020-2023 годы, налоги с них не уплачивались. Это привело к фактическому непоступлению в бюджет государства более 213 млн грн налогов», - указали в БЭБ.

В дальнейшем средства были легализованы через приобретение ряда объектов недвижимости и элитных транспортных средств.

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Детективы БЭБ сообщили о подозрении доверенному лицу руководителя компании в совершении уголовного преступления по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас, с целью обеспечения выполнения подозреваемым возложенных на него обязанностей, в отношении него в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде залога на сумму 213 млн грн.

Досудебное расследование продолжается. Процессуальное руководство - прокуроры Офиса Генеральной прокуратуры.