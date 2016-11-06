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Донецкий "Шахтер" победил "Александрию"

Донецкий "Шахтер" победил "Александрию"

Киев • УНН

 • 8365 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Донецкий "Шахтер" в рамках четырнадцатого тура украинской Премьер-Лиги победил ФК "Александрия", сообщает корреспондент УНН.

На матч обе команды вышли в боевых составах. Так, по сравнению с матчем с бельгийским "Гентом" тренер горняков Пауло Фонсека сделал только три замены. Травмированных в матче с бельгийцами Ракицкого и Тайсона заменили Иван Ордец и Дентиньо, соответственно. Возможность отдохнуть получил и Тарас Степаненко, его место в опорной зоне занял Максим Малышев.

У александрийцев по сравнению с матчем с "Ворсклой", зрители увидели лишь одну замену - Дмитрия Леонова заменил Василий Грицук.

С первых минут горняки захватили инициативу. А первой момент у ворот александрийцев возник уже на четвёртой минуте матча, впрочем угрозу после прострела Исмаили, от своих ворот отвел голкипер александрийцев Леванидов. Бессильным был бы Леванидов при ударе Ферейры, впрочем аргентинец после навеса Срны, головой отправил мяч рядом со штангой. Свой шанс реализовал Дентиньо, бразильцу оставалось лишь попасть в ворота после паса Бернарда, что 9-ка дончан и сделал - 1:0.

Второй тайм начался с гола "Александрии" уже на двадцать седьмой секунде тайма - Дарио Срна подарил мяч нападающему александрийцев Роману Яремчуку, который уверенно воспользовался ошибкой капитана горняков - 2:1.

Финальный свисток арбитра матча зафиксировал окончательный счет 1:2 в пользу горняков.

Таким образом после победы над "Александрией", "Шахтер" набрав 38 очков, продолжает лидировать в Премьер-Лиге. Александрийцы с 21 очком остаются на пятой строчке.

Как сообщал УНН, хавбек донецкого "Шахтера" Тайсон попал в команду недели Лиги Европы.

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