Донецький "Шахтар" переміг "Олександрію"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Донецький “Шахтар” у рамках 14-ого туру української Прем’єр-Ліги переміг ФК “Олександрія”, повідомляє кореспондент УНН.
На матч обидві команди вийшли у бойових складах. Так, у порівнянні із матчем з бельгійським “Гентом” тренер гірників Пауло Фонсека зробив лише три заміни. Травмованих у матчі з бельгійцями Ракицького та Тайсона замінили Іван Ордець та Дентіньйо, відповідно. Можливість відпочити отримав і Тарас Степаненко, його місце в опорній зоні зайняв Максим Малишев.
У олександрійців у порівнянні із матчем з “Ворсклою”, глядачі побачили лише одну заміну — Дмитра Леонова замінив Василь Грицук.
З перших хвилин гірники захопили ініціативу. А першій момент біля воріт олександрійців виник вже на 4-ій хвилині матчу, втім загрозу після прострілу Ісмаїлі, від своїх воріт відвів голкіпер олександрійців Леванідов. Безсилим був би Леванідов під час удару Ферейри, втім аргентинець після навісу Срни, головю відправив м’яч поруч зі стійкою. Свій шанс реалізував Дентіньйо, бразильцю залишалось лише потрапити у ворота після пасу Бернарда, що 9-ка донеччан і зробив — 1:0.
Шанс відігратись олександрійці мали на 33-ій хвилині, але Пономар після прострілу Станіслава Микицея, потрапив не у ворота, а у капітана гірників Даріо Срну.
“Не забиваєш ти — забивають тобі”, цю футбольну приказку втілив у життя Факундо Ферейра — після пасу з флангу, аргентинець забив свій 9-ий гол у цьому сезоні, таким чином подвоївши перевагу своєї команди.
Другий тайм розпочався із голу “Олександрії” вже на 27-ій секунді тайму — Даріо Срна подарував м’яч нападнику олександрійців Романові Яремчуку, який впевнено скористався помилкою капітана гірників — 2:1.
Після забитого голу суперникам “Шахтаря” вдалось перехопити ініціативу та вирівняти гру, втім серйозних моментів вони не за півгодини другого тайму створити не зуміли. А от у гірників на міцність стійку суперників перевірив Іван Ордець, який пробивав головою після подачі кутового.
На 76-ій хвилині на полі з’явився Віктор Коваленко, півзахисник відновився після пошкодження отриманого ще у першому матчі Ліги Європи проти “Гента”. Вихованець “Шахтаря” замінив Факундо Ферейру.
На третій компенсованій хвилині матчу, “Олександрія” мала момент, щоб зрівняти рахунок, втім Артем Чорній зі штрафного влучив у руки Андрію П’ятову.
Фінальний свисток арбітра матчу зафіксував остаточний рахунок 1:2 на користь гірників.
Таким чином після перемоги над “Олександрією”, “Шахтар” набравши 38 очок, продовжує лідирувати у Прем’єр-Лізі. Олександрійці із 21 очком залишаються на п’ятій сходинці.
Як повідомляв УНН, хавбек донецького "Шахтаря" Тайсон потрапив в команду тижня Ліги Європи.