Жителя донецка арестовали за попытку вывоза радиостанций для боевиков "ДНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Правоохранители арестовали жителя донецка, который пытался перевезти на временно оккупированную территорию радиостанции для боевиков. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
Так, 20 января этого года правоохранители на КПВВ "Новотроицкое" в палетниках прицепов транспортных средств марки "DAF", которые двигались в колонне гуманитарного штаба "Поможем", обнаружили запрещенные к перевозке предметы. А именно: радиостанции и составляющие к ним.
Как установили правоохранители, водитель автомобиля, 36-летний житель г. Донецк пытался перевезти указанные радиостанции на временно оккупированную территорию Донецкой области, чтобы в дальнейшем передать представителям террористической организации "ДНР".
Его действия квалифицированы по ч.1 ст.258-3 (содействие террористической организации) УК Украины.
Суд арестовал указанного гражданина сроком на 60 суток. Сейчас он находится в СИЗО.
Досудебное расследование продолжается.