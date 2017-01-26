Жителя донецка арестовали за попытку вывоза радиостанций для боевиков "ДНР"

Так, 20 января этого года правоохранители на КПВВ "Новотроицкое" в палетниках прицепов транспортных средств марки "DAF", которые двигались в колонне гуманитарного штаба "Поможем", обнаружили запрещенные к перевозке предметы. А именно: радиостанции и составляющие к ним.

Как установили правоохранители, водитель автомобиля, 36-летний житель г. Донецк пытался перевезти указанные радиостанции на временно оккупированную территорию Донецкой области, чтобы в дальнейшем передать представителям террористической организации "ДНР".

Его действия квалифицированы по ч.1 ст.258-3 (содействие террористической организации) УК Украины.

Суд арестовал указанного гражданина сроком на 60 суток. Сейчас он находится в СИЗО.

Досудебное расследование продолжается.