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Донеччанина заарештували за спробу вивезення радіостанцій для бойовиків "ДНР"

Донеччанина заарештували за спробу вивезення радіостанцій для бойовиків "ДНР"

Київ • УНН

 • 10789 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Правоохоронці заарештували донеччанина, який намагався перевезти на тимчасово окуповану територію радіостанції для бойовиків. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

Так, 20 січня цього року правоохоронці на КПВВ “Новотроїцьке” в палетниках причепів транспортних засобів марки “DAF”, які рухалися в колоні гуманітарного штабу “Поможем”, виявили заборонені для перевезення предмети. А саме: радіостанції та складові до них.

Як встановили правоохоронці, водій автомобіля, 36-річний житель м. Донецьк намагався перевезти вказані радіостанції до тимчасово окупованої території Донеччини, щоб у подальшому передати представникам терористичної організації “ДНР”.

Його дії кваліфіковано за ч.1 ст.258-3 (сприяння терористичній організації) КК України.

Суд заарештував вказаного громадянина строком на 60 діб. Наразі він перебуває у СІЗО.

Досудове розслідування триває.

Українські Національні Новини

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