Донеччанина заарештували за спробу вивезення радіостанцій для бойовиків "ДНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Правоохоронці заарештували донеччанина, який намагався перевезти на тимчасово окуповану територію радіостанції для бойовиків. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.
Так, 20 січня цього року правоохоронці на КПВВ “Новотроїцьке” в палетниках причепів транспортних засобів марки “DAF”, які рухалися в колоні гуманітарного штабу “Поможем”, виявили заборонені для перевезення предмети. А саме: радіостанції та складові до них.
Як встановили правоохоронці, водій автомобіля, 36-річний житель м. Донецьк намагався перевезти вказані радіостанції до тимчасово окупованої території Донеччини, щоб у подальшому передати представникам терористичної організації “ДНР”.
Його дії кваліфіковано за ч.1 ст.258-3 (сприяння терористичній організації) КК України.
Суд заарештував вказаного громадянина строком на 60 діб. Наразі він перебуває у СІЗО.
Досудове розслідування триває.