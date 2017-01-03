Доминиканские силовики за 2016 изъяли более 17 тонн наркотиков
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Доминиканские силовые структуры в 2016 году конфисковали более 17 тонн наркотиков. Об этом со Санто-Доминго сообщило агентство Prensa Latina, передает УНН.
Отмечается, что около 13,7 тонн наркотических веществ изъяли сотрудники Национального управления по контролю за наркотиками, 3,5 тонны - сотрудники Национальной полиции.
Так, за год было проведено 20 тыс. спецопераций, арестованы сотни наркоторговцев.
Кроме того, из изъятых запрещенных веществ на долю кокаина приходится 8,4 тонн. Также было конфисковано более 68 кг героина и полторы тонны марихуаны.
Как сообщал УНН, полиция в Австралии изъяла 600 кг кокаина.