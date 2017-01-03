Домініканські силовики за 2016 рік вилучили понад 17 тонн наркотиків
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Домініканські силові структури в 2016 році конфіскували понад 17 тонн наркотиків. Про це з Санто-Домінго повідомило агентство Prensa Latina, передає УНН.
Зазначається, що близько 13,7 тонн наркотичних речовин вилучили співробітники Національного управління з контролю за наркотиками, 3,5 тонни — співробітники Національної поліції.
Так, за рік було проведено 20 тис. спецоперацій, заарештовані сотні наркоторговців.
Крім того, з вилучених заборонених речовин на частку кокаїну доводиться 8,4 тонн. Також було конфісковано понад 68 кг героїну та півтори тонни марихуани.
Як повідомляв УНН, поліція в Австралії вилучила 600 кг кокаїну.