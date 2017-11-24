Сутки в АТО: пятеро украинских воинов погибло, четверо получили ранения

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 23388 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 14062 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 30556 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 43626 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 106127 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 112407 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 134994 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107196 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108651 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113287 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сутки в АТО: пятеро украинских воинов погибло, четверо получили ранения

Сутки в АТО: пятеро украинских воинов погибло, четверо получили ранения

Киев  •  УНН

 • 39091 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной, однако контролируемой украинской армией. Несмотря на общее снижение количества обстрелов, соблюдения режима прекращения огня нет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

В течение суток на Луганском направлении горячее было на подступах к Крымского. Там произошло боестолкновение, которое продолжалось около восьми часов. Украинский бойцами было уничтожено четырех оккупантов, еще пятеро - ранены. К сожалению, погибли и четыре наших герои, еще двое были ранены. Кроме того, российско-террористические войска обстреливали оборонительные укрепления сил АТО у Крымского с 82-мм минометов, и легкого пехотного вооружения. Из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов противник беспокоил защитников Новоалександровки, а на Светлодарской дуге под гранатометный огонь попали защитники Луганского.

На Донецком направлении горячее было на Приазовье. Там русские наемники выпустили более двух десятков мин различных калибров. Вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие они применили вблизи Павлополя, а у Водяного незаконные вооруженные формирования вели огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В общем, за минувшие сутки, по всей линии соприкосновения зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны противника, в том числе одно боестолкновение. Почти в каждом случае военнослужащие Вооруженных Сил Украины отвечали противнику прицельным огнем.

К сожалению, за прошедшие сутки погибли пять украинских военных, еще четыре - получили ранения. Состояние здоровья одного военнослужащего тяжелое, троих - удовлетворительное.

Потери врага за эти сутки 17 человек: 8 - погибших и 9 - раненых.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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