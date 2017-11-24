Сутки в АТО: пятеро украинских воинов погибло, четверо получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной, однако контролируемой украинской армией. Несмотря на общее снижение количества обстрелов, соблюдения режима прекращения огня нет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
В течение суток на Луганском направлении горячее было на подступах к Крымского. Там произошло боестолкновение, которое продолжалось около восьми часов. Украинский бойцами было уничтожено четырех оккупантов, еще пятеро - ранены. К сожалению, погибли и четыре наших герои, еще двое были ранены. Кроме того, российско-террористические войска обстреливали оборонительные укрепления сил АТО у Крымского с 82-мм минометов, и легкого пехотного вооружения. Из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов противник беспокоил защитников Новоалександровки, а на Светлодарской дуге под гранатометный огонь попали защитники Луганского.
На Донецком направлении горячее было на Приазовье. Там русские наемники выпустили более двух десятков мин различных калибров. Вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие они применили вблизи Павлополя, а у Водяного незаконные вооруженные формирования вели огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В общем, за минувшие сутки, по всей линии соприкосновения зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны противника, в том числе одно боестолкновение. Почти в каждом случае военнослужащие Вооруженных Сил Украины отвечали противнику прицельным огнем.
К сожалению, за прошедшие сутки погибли пять украинских военных, еще четыре - получили ранения. Состояние здоровья одного военнослужащего тяжелое, троих - удовлетворительное.
Потери врага за эти сутки 17 человек: 8 - погибших и 9 - раненых.