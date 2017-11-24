Доба в АТО: п'ятеро українських воїнів загинуло, четверо отримали поранення

Протягом доби на Луганському напрямку найгарячіше було на підступах до Кримського. Там відбулося бойове зіткнення, яке тривало близько восьми годин. Українськими бійцями було знищено чотирьох окупантів, ще п’ятьох – поранено. На жаль, загинули і чотири наших герої, ще двоє були поранено. Окрім того, російсько-терористичні війська обстрілювали оборонні укріплення сил АТО біля Кримського із 82-мм мінометів, та легкого піхотного озброєння. Зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів противник турбував оборонців Новоолександрівки, а на Світлодарській дузі під гранатометний вогонь потрапили захисники Луганського.

На Донецькому напрямку найгарячіше було на Приазов’ї. Там російські найманці випустили більше двох десятків мін різних калібрів. Озброєння БМП, гранатомети і стрілецьку зброю вони застосували поблизу Павлополя, а біля Водяного незаконні збройні формування вели вогонь із гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Загалом, за минулу добу, по всій лінії зіткнення зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку ворога, зокрема і одне бойове зіткнення. Майже у кожному випадку військовослужбовці Збройних Сил України відповідали противнику прицільним вогнем.

На жаль, за минулу добу загинуло п’ять українських військових, ще чотири - отримали поранення. Стан здоров’я одного військовослужбовця важкий, трьох – задовільний.

Втрати ворога за цю добу 17 чоловік: 8 – загиблих і 9 – поранених.