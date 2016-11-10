К тендеру на добычу газа "Укргаздобыча" хочет допустить только иностранные компании - эксперт

"Это следует напрямую из заявлений руководства УГД, что туда будут допущены только иностранные игроки. А они действительно в Украине в последние годы могут достаточно мощно защищать свои интересы, лоббировать свои интересы, и поэтому может так случиться, что, несмотря на такой общий тренд, который мы видим по привлечению иностранных менеджеров в различные сферы нашего общественного экономического бытия и доступу вообще иностранного капитала, может так случиться, что не совсем будут равными условия таких тендеров", - сказал он.

Эксперт добавил, что в случае выигрыша тендера иностранными компаниями, значительная часть средств не останется в Украине.

Как сообщал УНН, О.Прохоренко не смог объяснить, почему УГД против сотрудничества с частным инвестором в сфере газодобычи.

Также напомним, в "Укртрансгазе" заявили о том, что "Укргаздобыча" должна пойти на приватизацию.

Такую позицию разделяют ряд народных депутатов и экспертов.

Как известно, в Лондоне продолжается суд по коррупции в "Укргаздобыче".