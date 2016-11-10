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До тендеру на видобуток газу "Укргазвидобування" хоче допустити лише іноземні компанії - експерт

До тендеру на видобуток газу "Укргазвидобування" хоче допустити лише іноземні компанії - експерт

Київ • УНН

 • 13005 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Є ймовірність, що українські компанії не будуть допущені до видобутку українського газу в рамках найбільшого тендеру “Укргазвидобування” (УГВ) на 13 млрд гривень. Про це у коментарі УНН сказав експерт Дмитро Марунич.

“Це випливає напряму із заяв керівництва УГВ, що туди будуть допущені лише іноземні гравці. А вони дійсно в Україні останніми роками можуть досить потужно захищати свої інтереси, лобіювати свої інтереси, і тому може так статися, що, зважаючи на такий загальний тренд, який ми бачимо з залучення іноземних менеджерів у всілякі сфери нашого суспільного економічного буття і доступу взагалі іноземного капіталу, може так статися, що не зовсім будуть рівними умови у таких тендерах”, — сказав він.

Експерт додав, що у випадку виграшу тендеру іноземними компаніями, то значна частина коштів не залишиться в Україні.

Як повідомляв УНН, О.Прохоренко не зміг пояснити, чому УГВ проти співпраці з приватним інвестором у сфері газовидобування.

Також нагадаємо, в “Укртрансгазі” завили про те, що “Укргазвидобування” має піти на приватизацію.

Таку позицію поділяють низка народних депутатів та експертів

Як відомо, у Лондоні триває суд щодо корупції в “Укргазвидобуванні”.

Українські Національні Новини

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