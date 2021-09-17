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К середине следующего года ЕС передаст третьим странам 200 млн доз вакцины от COVID-19

Киев  •  УНН

 • 17115 просмотра

КИЕВ. 17 сентября. УНН. ЕС безвозмездно передаст 200 млн доз вакцины от COVID-19 не входящим в сообщество бедным странам до середины 2022 года. Об этом написала в пятницу в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет УНН.

Цитата

“Наша кампания вакцинации успешна, но борьба с пандемией не закончена. Поэтому мы предоставим бесплатно 200 млн доз вакцины до середины 2022 года, продолжая вакцинацию внутри сообщества”, — заявила она.

Дополнение

В начале сентября Еврокомиссия объявила о полной вакцинации 70% взрослых граждан в ЕС. На этом фоне ряд ведущих стран Евросоюза, в частности Франция, объявила о начале использования ковид-паспортов для ограничения доступа в кафе и рестораны, торговые центры, а также в медицинские учреждения. В Бельгии аналогичная система вступит в силу с начала октября.

We delivered as many vaccines in the EU as to the rest of the world.

Our vaccination campaign is a success. But the pandemic is not over.

So we will :
• donate 200 million more doses by mid-2022
• keep vaccinating at home
• build up health preparedness with #HERA#SOTEU pic.twitter.com/JiPOIkHV6V

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 17, 2021

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