К середине следующего года ЕС передаст третьим странам 200 млн доз вакцины от COVID-19

Цитата

“Наша кампания вакцинации успешна, но борьба с пандемией не закончена. Поэтому мы предоставим бесплатно 200 млн доз вакцины до середины 2022 года, продолжая вакцинацию внутри сообщества”, — заявила она.

Дополнение

В начале сентября Еврокомиссия объявила о полной вакцинации 70% взрослых граждан в ЕС. На этом фоне ряд ведущих стран Евросоюза, в частности Франция, объявила о начале использования ковид-паспортов для ограничения доступа в кафе и рестораны, торговые центры, а также в медицинские учреждения. В Бельгии аналогичная система вступит в силу с начала октября.

