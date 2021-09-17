До середини наступного року ЄС передасть третім країнам 200 млн доз вакцини від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. ЄС безкоштовно передасть 200 млн доз вакцини від COVID-19 бідним країнам, які не входять в співтовариство, до середини 2022 року. Про це написала в п’ятницю в Twitter глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, пише УНН.
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“Наша кампанія вакцинації успішна, але боротьба з пандемією не закінчена. Тому ми надамо безкоштовно 200 млн доз вакцини до середини 2022 року, продовжуючи вакцинацію всередині спільноти”, — заявила вона.
Доповнення
На початку вересня Єврокомісія оголосила про повну вакцинацію 70% дорослих громадян в ЄС. На цьому фоні ряд провідних країн Євросоюзу, зокрема Франція, оголосила про початок використання ковід-паспортів для обмеження доступу в кафе і ресторани, торгові центри, а також до медичних установ. У Бельгії аналогічна система вступить в силу з початку жовтня.
We delivered as many vaccines in the EU as to the rest of the world.
Our vaccination campaign is a success. But the pandemic is not over.
So we will:
• donate 200 million more doses by mid-2022
• keep vaccinating at home
• build up health preparedness with #HERA #SOTEU pic.twitter.com/JiPOIkHV6V