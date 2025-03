До середини наступного року ЄС передасть третім країнам 200 млн доз вакцини від COVID-19

Цитата

“Наша кампанія вакцинації успішна, але боротьба з пандемією не закінчена. Тому ми надамо безкоштовно 200 млн доз вакцини до середини 2022 року, продовжуючи вакцинацію всередині спільноти”, — заявила вона.

Доповнення

На початку вересня Єврокомісія оголосила про повну вакцинацію 70% дорослих громадян в ЄС. На цьому фоні ряд провідних країн Євросоюзу, зокрема Франція, оголосила про початок використання ковід-паспортів для обмеження доступу в кафе і ресторани, торгові центри, а також до медичних установ. У Бельгії аналогічна система вступить в силу з початку жовтня.

We delivered as many vaccines in the EU as to the rest of the world.



Our vaccination campaign is a success. But the pandemic is not over.



So we will:

• donate 200 million more doses by mid-2022

• keep vaccinating at home

• build up health preparedness with #HERA #SOTEU pic.twitter.com/JiPOIkHV6V

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 17, 2021