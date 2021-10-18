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"Ко мне люди пришли с проблемой": Скичко дал поручение разобраться со строительством химзавода "Кернел" в Черкасской области

"Ко мне люди пришли с проблемой": Скичко дал поручение разобраться со строительством химзавода "Кернел" в Черкасской области

Киев  •  УНН

 • 13844 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Жители Подольского, что в Черкасской области, обратились к руководителю области Александра Скичка с просьбой разобраться со строительством химзавода “Кернел”, который их беспокоит учитывая вероятную токсичность. Об этом УНН рассказал глава области.

Цитата

“13 октября по мне пришли люди. И сообщили мне о том, что ходят слухи, что компания ( „Кернел“, — ред.) Хочет построить химический завод, а точнее — участок с протравливания зерна. Люди жаловались, что представители компании не идут с ними на контакт, и попросили меня помочь в решении этой ситуации ”, - рассказал он.

Чиновники ОГА уже связались с представителями компании “Кернел”, уточняет Скичко. Последние пообещали встретиться с представителями общины на этой неделе, добавил он.

“На этой встрече компания четко объяснит, что именно она хочет строить. Потому что это не нормально, когда нет коммуникации ”, - комментирует председатель ОГА, добавляя, что будет держать ситуацию под личным контролем.

В свою очередь община Подольского заявила, что не хочет строительства участка с потруювання зерна. Тем более, что представители “Кернел” ни разу не явились на встречу к ним, еще больше возмутило людей.

Жители Подольская считают, что такое предприятие нанесет селу непоправимый экологический ущерб. Инициативная группа уже побывала в селе Лазорки Полтавской области, где упомянутая компания, подразделением которой является подольский хозяйство-арендатор имеет участок химической обработки семян, и в сезон там люди испытывают удушье, ухудшение самочувствия, влияет химия даже на овощи ( “спелых помидоров не видели — даже зелени на цвет красные ”). Там несколько лет люди воевали за прекращение протравливания зерна, пишет местное издание “Черкасский край”.

“Хотят поставить на холме завод, в село метров четыреста. У нас и так экологическое бедствие, воды уже в селе нет, мы пробиваемся до 33 метров. Если будут отстойники и ставок для испарения, и еще эта „радость“ пойдет в воздух и в воду ... Я знаю, что такое агрохимия. Делала учетчиком полеводческой бригады, меня посылали работать на свижооброблених гербицидом полях. И получила онкозаболеваниями ”, - рассказала Наталья Сердюк.

Дополнение

Агрохолдинг “Кернел” Андрея Веревского признали виновным в массовой гибели пчел и использовании опасных химикатов.

К теме

В 2020 году BBC Украина обнародовала видео , которое рассказывает, как “Кернел” выкупает фермерские хозяйства, чтобы
их разрушить.

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